Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi tarafından Akyazı İlçe Başkanlığına
Akyazı Sanayi Sitesi Koruma ve kollama Derneği sanayici esnaftan gelen istekler doğrultusunda
Akyazı CHP İlçe Başkanlığı CHP’nin İstanbul Maltepe’de düzenlediği “Milletin Sesi”
Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Öğretmenleri Selva Karataş Toğaç ve Emine Akıncı
Akyazı Belediyesi’nin ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artması için hayata geçirdiği
Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yağ tenceresinin alev alması sonucu yanan
Akyazı’da 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile düzenlenen