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MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI

MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı Mesaj aynen şöyle:
NAMAZ VAKİTLERİ
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Gazete Manşetleri
FOTO GALERİ TÜMÜ
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