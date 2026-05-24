CHP Akyazı İlçe başkanı Sağır “Genel Başkanımız Özgür Özeldir. Mücadeleye ve Nöbet tutmaya devam”

​​​​​​​Akyazı CHP yönetimi son gelkişmeler üzerine kamu oyuna duyurlmak üzere bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şöyle:

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, partimizin Genel başkanı Özgür Özel’dir. Mücadeleye ve nöbet tutmaya devam ediyoruz açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı İlçe başkanlığı ve teşkilat olarak Özgür Özel’e sahip çıktıklarını söyleyen İlçe başkanı Mustafa Sağır, 16 İlçe başkanı olarak ve kendisinin de imzaladığı kamuoyuna duyurulması amaçlı olarak hazırlanan metni de basınla paylaştı ve 16 İlçe başkanının kararlılıkla o metni imzaladıklarını da açıklamasına ekledi.

” Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İlçe Başkanları olarak, partimizin kurumsal kimliğine, örgüt iradesine, demokratik işleyişine ve delegelerimizin oylarıyla seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde yürütülen mücadeleye kararlılıkla sahip çıktığımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, gücünü saraylardan değil, üyelerinden, örgütlerinden ve halkın değişim iradesinden almaktadır.

Genel Merkezimize yönelik polis zoruyla gerçekleştirilen bu antidemokratik ve hukuksuz girişimi asla kabul

etmiyoruz.

Genel Merkezimizin tahrip edilmesini, partililerimize, il başkanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza ve milletvekillerimize plastik mermi ve gaz bombalarıyla saldırılmasını en güçlü şekildekınıyoruz.

Atatürk’ün partisine, örgüt iradesine ve halkın demokrasi umuduna yönelen bu saldırıyı tarih de seçmen de affetmeyecektir.