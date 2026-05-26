AKYAZI’DA PROTOKOL HALKLA BAYRAMLAŞTI

Akyazı’da protokol Halk Bayramlaşması arife günü yapıldı. Daha önceki yıllarda Kurban Bayramının 1. günü saat 14.00 yapılagelen Protokol Halk Bayramlaşmaları Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin Akyazı Kaymakamlığı sırasında Akyazı’da ilk defa geçtiğimiz yıl ve bu yıl bayramdan bir gün önce arife günü yapıldı.

Alparslan Türkeş parkı salonunda yapılan Bayramlaşmaya Protokol tam kadro katılırken daire Müdürleri, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Odaların başkan ve yöneticileri, Muhtarlar, iş adamları ile kalabalık bir katılımla bayramlaşma gerçekleşti.

Bayramlaşmada Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan birer konuşma yaparak halkın bayaramlarını kutladılar. Belediye Başkanı Bilal Soykan konuşmasında başkanlığı sırasındaki yapılan ve yapımı devam eden hizmetler hakkında halkı bilgilendirdi.

Akyazı’daki Bayramlaşma Başkan soykan’ın çay ikramı ve yapılan dua ile sona erdi.