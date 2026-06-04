Akyazılı yaylacılar göç etmeye başladı

​​​​​​​Havaların ısınması ile birlikte özellikle hayvancılık yapan Akyazılılar, hayvanları ile birlikte yaylalara ve yüksek yerlere göç etmeye başladı.

Havaların ısınması ile birlikte özellikle hayvancılık yapan Akyazılılar, hayvanları ile birlikte yaylalara ve yüksek yerlere göç etmeye başladı.

Bölge halkının miraslarından biri olarak kabul edilen “yaylalara göç etme” konusu üzerine çok sayıda hayvan sahibi Akyazılı, besledikleri hayvanlarını süslemek suretiyle kemençe eşliğinde yaylaya çıkmaya başlaması ortaya güzel manzaranın yanı sıra güzel manilerinde çıkmasına neden oluyor.

Yaz mevsimini yaylalarda geçirecek olan hayvan sahibi Akyazılılar, güz mevsiminde yayladan inerek evlerine geri dönmeleri bekleniyor.