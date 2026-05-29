BATAKKÖY KAVŞAĞINDA ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI

​​​​​​​Akyazı Batakköy Kavşağı'nda tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Feci kazada otomobilde bulunan 4'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya 'nın Akyazı ilçesinden geçen D-140 karayolu Batakköy mahallesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazası bölgede büyük paniğe neden oldu.

Üç aracın birbirine girdiği kazada, yaralıların kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Çarpışmanın Etkisiyle Halk Otobüsüne Vurdu

Edinilen bilgilere göre kaza, D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı mevkisinde meydana geldi. E.E. (24) idaresindeki 54 H 22XX plakalı tır ile D.A. (41) yönetimindeki 34 GZG XXX plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobil, tırla yaşadığı şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrularak, o esnada kırmızı ışıkta bekleyen 54 J 21XX plakalı özel halk otobüsüne çarparak ancak durabildi.

Otomobilde Can Pazarı: 4'ü Ağır 6 Yaralı

Hurdaya dönen otomobilin içerisinde adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, bekçi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü D.A. (41) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8) ve 2 yaşındaki Y.A. ile halk otobüsünde yolcu olarak bulunan E.K. (53) yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki Yaralı SEAH'a Sevk Edildi

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü D.A. ile araçtaki N.A., Y.A. ve minik Y.A.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Durumu ağır olan N.A. ve D.A., buradaki müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) sevk edildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışma başlatırken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.