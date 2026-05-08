NILÜFER HATUN KIZ MTAL LİSESİNİN BÜYÜK BAŞARISI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “9. Liseler Arası Tiyatro Festivali”inde Nilüfer Hatun Kız MTAL Anadolu Lisesi iki dalda birincilik aldı.

Geleneksel hale gelen tiyatro oyunları festivali kapsamında, il genelindeki liselerden genç yeteneklerin hazırladıkları oyunlarla sanatsal birikimlerini ve üretim becerilerini ortaya koyduğu gösteriler,Erol Olçok Anadolu Lisesi’nde sahnelenmiş ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmişti.

Festivalin ödül törenine katılan ve kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Vali Doğan, tiyatronun yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda güçlü bir eğitim aracı olduğunu ifade ederek gençlerin sahnede özgüvenlerini, hayal güçlerini ve birlikte üretme becerilerini geliştirdiğini belirtti. Sosyal ve kültürel etkinliklerin gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Sayın Valimiz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sakarya Liseleri arasında düzenlenen tiyatro oyunları yarışmasında büyük bir başarıya imza atan Nilüfer Hatun Kız MTAL Anadolu Lisesinin bu başarısı okul çevrelerinde ve Akyazı’da sevinçle karşılandı.

9 Lisenin katıldığı yarışmada “Bizim Evin Halleri” oyunu ile yarışmaya katılan Nilüfer Hatun Kız MTAL Anadolu Lisesi 2 birincilik alarak zoru başardı ve kürsünün en üst basamağında yerini aldı.

En iyi kız oyuncu ve en iyi ekip dalında birinciklik alan Eflin Bulan’a bisiklet ödülü Sakarya Valisi Rahmi Doğan tarafından verildi.

Festivalde, lise öğrencileri kendi tasarladıkları kostümler, dekorlar ve özgün senaryolarla

sahne alarak hem yaratıcılıklarını hem de ekip çalışma becerilerini sergiledi. İzleyiciler,

programa yoğun ilgi gösterdi ve salonu doldurdu. Etkinlik boyunca sergilenen

performanslar, katılımcıların beğenisini topladı.

Başarıları ile gündeme gelen Okulumuzu tebrik ediyoruz.