AKYAZI HALK EĞİTİMİNDEN MUHTEŞEM YIL SONU SERGİSİ

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yıl içinde merkez ve mahallelerde açmış olduğu kursların yıl sonu sergisini bu gün açtı.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yıl içinde merkez ve mahallelerde açmış olduğu kursların yıl sonu sergisini bu gün açtı.

Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi salonunda açılan sergi tam anlamı ile muhteşem oldu. Açılış öncesi yapılan tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can birer konuşma yaparak halk eğitim çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Bir kursiyerin Kuran-ı Kerim okumasının ardından minik öğrencilerin ilahi konseri ve daha sonra da İnönü İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları ekibinin gösterilerine yer verildi.

Daha sonra uzun yıllar Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticilik yaparak emekliye ayrılan Fatma oğuz’a Halk Eğitime verdiği hizmetler için bir teşekkür plaketi verildi. Plaketini Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin elinden alan Eşki’nin elinden alan Usta Öğretici Fatma Oğuz’un duygulandığı gözlerden kaçmadı.

Serginin Açılışı Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve törene katılan protokol tarafından yapıldı. Salonda sergilenen birbirinden güzel yüzlerce el emeği göz nuru eserler tam anlamı ile muhteşemdi ve halk eğitimin bu güne kadar sergilemiş olduğu eserlerden oldukça farklı idi. 100 Usta öğretici ve 7500 kursiyerin meydana getirdiği eserlerin gerek sergilenişi, ve eserlerdeki incelik ve çeşitlilik sergiyi gezen davetliler tarafından hayranlıkla izlendi. Halk Eğitimi yetkilileri ile Usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik eden davetliler uzun süre salonu terk edemediler.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz davetlilerden aldığımız güzel sözler çalışmalarımızı biraz daha ileri götürecek. Gelecek yıl daha güzel eserlerle Akyazı’lıların huzuruna çıkacağız dedi ve sergi açılışına katılan davetliler başta olma üzere Kurs öğretmenleri ve kursiyerlere teşekkür etti.

Sergi 3 gün açık kalacak.