 UZUNÇINAR MAHALLESİNDE ÇOCUK ŞENLİĞİ

​​​​​​​Mahallesinde okul olmayan Akyazı Uzunçınar Mahalle Muhtarlığı mahallesindeki çocuklar için çocuk şenliği düzenledi.

Mahallesinde okul olmayan Akyazı Uzunçınar Mahalle Muhtarlığı mahallesindeki çocuklar için çocuk şenliği düzenledi.

Uzunçınar Mahalle Muhtar Sedat Güzel, geçtiğimiz hafta Kabakulak Mahallesindeki 23 Nisan Çocuk şenliğine katılmış buradaki vatandaşları mahallesinde düzenleyeceği çocuk şenliğine davet etmişti.

Bu yıl 3.sü düzenlenen çocuk şenliği köy meydanına kurulan şişme oyun guruplarında kayarak başlatılan çocuk şenliği, daha sonra Nasrettin Hocanın oynattığı oyunlarla hem güldüler, hem öğrendiler,hem düşündüler ve doyasıya eğlenme imkenı bulduler.

Muhtarlık şenliğe katılan tüm çocuklara birer scooter hediye etti. Ayrıca Mahallede hafızlık eğitimi gören gence de bir bisikler armağan etti.

Şenliğe Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve komşu mahalle muhtarları ile mahalle halkı katıldı.