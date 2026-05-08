Sakarya’nın Akyazı ilçesi, 3-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında Okul Sporları Softball Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı illerinden 8 okul takımının katılımıyla gerçekleşen organizasyon, büyük heyecana ve çekişmeli मुकाबlelere sahne oldu.

Akyazı’da Softball Heyecanı: Türkiye Şampiyonları Belli Oldu

7 MAYIS 2026

Sakarya’nın Akyazı ilçesi, 3-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında Okul Sporları Softball Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı illerinden 8 okul takımının katılımıyla gerçekleşen organizasyon, büyük heyecana ve çekişmeli मुकाबlelere sahne oldu.

Dört gün süren şampiyonada genç sporcular, hem yeteneklerini sergiledi hem de fair-play ruhuyla örnek bir mücadele ortaya koydu. Turnuva sonunda dereceye giren okullar şu şekilde sıralandı:

�� Balıkesir Kuvayı Milliye Anadolu Lisesi

�� Samsun Bulutoğlu Anadolu Lisesi

�� Kırıkkale Hakan Yorulmaz Spor Lisesi

�� Gaziantep Nizip Spor Lisesi

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Ödüller; İlçe Milli Eğitim Müdürü, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Akyazı Gençlik Merkezi Müdürü, Okul Sporları Şube Müdürü, Okul Sporları Komite Başkanı ve Ragbi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından genç sporculara verildi.

Organizasyon boyunca hem sportif başarı hem de dostluk ve dayanışma ön plana çıkarken, Akyazı ilçesi bir kez daha önemli bir spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.

Genç sporcuların azmi ve ortaya koydukları performans, gelecekte Türk sporunun daha da ileriye taşınacağına dair umut verdi.