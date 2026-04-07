Akyazıspor’un Cefakarları

​​​​​​​Forvet Özer Türkan (As Akyazıspor’un şu anki başkanı Şamil Türkan’ın babası) Orta saha oyuncusu Recai Yan ve kaleci Şener Dönmez. Bu isimler şu anda As Akyazıspor

Forvet Özer Türkan (As Akyazıspor’un şu anki başkanı Şamil Türkan’ın babası) Orta saha oyuncusu Recai Yan ve kaleci Şener Dönmez. Bu isimler şu anda As Akyazıspor olan ancak kurulduğunda Akyazıspor ismi ile kurulan o takımda futbol oynayan cefakar ve cengaverler.

Bu üçlü bugün başka başka dallarda hayatlarını idame ettiriyorlar ama tek ortak noktaları var o da As Akyazıspor maçlarını izlemek.

Gazetemiz Akyazı temsilcisi ve onlarla birlikte tüm deplasmanları izleyen Salim Özyılmaz’a bakın neler anlattılar

“Bizler ne güç şartlarda ve sahalarda futbol oynadık, bugün ise mis gibi sahalarda ve iyi şartlarda futbol oynandığını görüyor ve de memnun oluyoruz. Bizim zamanımızda büyüklere saygı, küçüklerimize sevgi gösteriyorduk. Şimdi ise futbolcu kardeşlerimiz alacakları paradan başka bir şey düşünmüyorlar” dediler ve o üçlü açıklamalarına şöyle devam ettiler “ Özellikle Sakaryaspor’umuzdan bahsetmek istiyoruz. “Sakarya güzel bir ifadeyle söylenirse tam bir Futbolcu tarlası ama kötü yönetimler ve kötü Futbol oynayan futbolcular yüzünden İlimizin o güzide takımı ve o zamanın üç büyüklerine kendi sahalarında bile kök söktüren Sakaryaspor’umuz bugün düşme noktasındadır. Ligde tutunabilmesi mucizelere bağlı hale gelmiştir” şeklinde ortak bir açıklama yaptılar.

Sakaryaspor’umuzu bu durumda gördüğümüze çok üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor diyen Özer, Recai ve Şener, her şeyin başında yıllarca emek verdiğimiz ve ter akıttığımız takımımız Akyazıspor’un başarıları ile avunuyoruz dediler ve Antrenörleri Coşkun Demirbakan’ın çok iyi bir teknik direktö ve Akyazı’ya bir daha bu düzeyde bir teknik direktör gelmez fikrinde de birleşmeleri dikkat çekti.