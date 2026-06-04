SAMEK’TE YIL SONU SERGİSİ

​​​​​​​Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SAMEK kurslarının sona ermesi ile kurslarda yıl boyu kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği göz nuru eserleri bugün düzenlenen sergi ile görücüye çıkarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SAMEK kurslarının sona ermesi ile kurslarda yıl boyu kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği göz nuru eserleri bugün düzenlenen sergi ile görücüye çıkarıldı.

Program öncesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bandosu davetlilere Türk sanat müziği konseri sundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlenen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Samek merkez sorumlusu Gülşen Ak şunları söyledi.

“Bugün burada yalnızca yıl sonunda ortaya çıkan eserleri değil; emekle, sabırla ve öğrenme heyecanıyla geçen güzel bir sürecin mutluluğunu da paylaşıyoruz.

Akyazı SAMEK’te ilk yılımı geçiriyorum. Bu süre içerisinde buranın sadece bir eğitim merkezi değil; insanların kendilerini geliştirdikleri, dostluklar kurdukları ve üretmenin mutluluğunu yaşadıkları sıcak bir aile ortamı olduğunu gördüm.”

2025-2026 Eğitim – Öğretim yılında SAMEK Kurslarında 17 Branşta 8 usta öğretici ile kurslar açılmış bu kurslarda 832 kursiyer eğitim görmüştür.

Daha sonra konuşan Kaymakam Mustafa İkbal Eşki bugün açılışını yaptığımız Halk Eğitim ve SAMEK kurslarında İl seviyesinde birbirinden güzel el emeği göz nuru eserleri gördüklerini ifade ederek her iki kurumun yetkililerini tebrik etti.

Daha sonra Kursiyerlere belgeleri verildi.

SAMEK Sergisinin açılış kurdelesini Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk,Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Başkan Vekili Alpay Şirin, daire müdürleri, Kurs öğretmenleri birlikte kestiler.

Daha sonra açılışa katılan protokol sergilenen eserleri gezerek öğretmenlerden ve kursiyerlerden bilgiler aldılar.