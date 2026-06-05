OKUL MÜDÜRLERİNDEN AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRÜ RECEP KODALAK’A TEBRİK ZİYARETİ

​​​​​​​Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’un Sakarya İL Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Müdürlüğüne atanmasının ardından boşalan Akyazı İlçe Spor

Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’un Sakarya İL Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Müdürlüğüne atanmasının ardından boşalan Akyazı İlçe Spor Müdürlüğüne Akyazı İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak atandı.

Müdürler Adem Altun ve Recep Kodalak birlikte görev yaptıkları süre içinde gerek spor faaliyetleri ve gerekse sosyal etkinliklerde büyük başarılara imza atmışlardı.

Şimdi her iki müdürlük Recep Kodalak tarafından üstlendi. Recep Kodalak’ın Akyazı İlçe Spor Müdürlüğüne atanmasının ardından yeni Müdüre ziyaretçi trafiği başladı.

Müdür Kodalak’ın ilk ziyaretçileri okul müdürü arkadaşları oldu. İlçedeki 10 okul müdürü birlikte İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak’ı makamında ziyaret ederek kendisini tebrik edip başarı dileklerini ilettiler.

İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak arkadaşlarının bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlik merkezimizin imkanları doğrultusunda sizlere ve öğrencilerinize hizmet vermeye devam edecektir. Dedi.