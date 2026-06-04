Sakarya ikincisi oldular

​​​​​​​Akyazı Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sevginin Eğitim Hali” isimli fotoğraf ve kısa film

Akyazı Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sevginin Eğitim Hali” isimli fotoğraf ve kısa film yarışmasında Sakarya ikincisi olma başarısı gösterdiler.

Sakarya geneli itibarı ile elde edilen bu güzel sonuç hem Dokurcun’luları, hem okulun öğretmen ve İdarecileri ile öğrencilerini sevince boğdu.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan yöneticiler, elde ettiğimiz bu başarı küçümsenecek bir başarı değildir. O bakımdan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyoruz dediler ve mutlu olduklarını açıkladılar.