GELENEKSEL KARAPÜRÇEK GÜRCÜ ŞENLİĞİNİN 3.SÜ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

​​​​​​​Marmara Gürcü Köyleri ve Gürcü Esnaf ları, iş insanları işbirliğiyle Karapürçek Ahmetler piknik alanında yapılan Gürcü-Kafkas şenliği yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bu yıl 3.üncüsü yapılan şenlik geleneksel hale getirildi.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye ’nin her tarafından Gürcü/Kafkas kökenli vatandaşların yanı sıra yine çok sayıda misafirin katıldığı şenlikte çeşitli ikramlar yapılırken Sakarya genelinde Gürcü kökenlilerin yaşadığı köy ve Mahalleler stant açarak köylerini tanıtma imkanı buldular.

Şenlikte çocuklarda unutulmamış oyun gurupları kurularak onların da eğlenmeleri sağlanmıştı.

Gürcistan ve Türkiye’nin birçok yerinden halk oyunları ekipleri ve mahalli sanatçıların katıldığı şenlikte oyunlar oynandı, sanatçılar sahne alıp türkülerini söyleyecek ve felekten bir gün çalan katılımcılar akşam saatlerinde ise geldikleri yerlere geri dönmek için yola çıktılar.

Karapürçek Belediye Başkanının katılmadığı şenliğe Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, CHP, MHP, AKP ve Anahtar Parti ilçe Başkanları, Mahalle muhtarları, AK Parti eski Milletvekili Hasan Ali Çelik, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu şenliği özel misafirleri idiler.

Tertip Komitesi yaptığı açıklamada Marmara Bölgemizde yaşayan Gürcü/Kafkas kökenli misafirlerimizin yanı sıra protokolümüzü, yerel ve ulusal basınımızı ve diğer misafirlerimizi ağırladığımız şenliğimize katılım sağlayan emek veren herkese teşekkür ederiz denildi.

Şenlikte ayrıca şenliğin oluşmasında katkı veren kişi, kuruluş yetkilileri sanatçılara birer plaket ve tablolar hediye edildi.

Şenlikte bir çok stantta ticari faaliyet yapan esnaf ta yer aldı.