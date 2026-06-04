Akyazı Sağlık Bilimleri FakültesininTUBİTAK Başarısı

​​​​​​​SUBÜ’YE bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin elde ettiği TUBİTAK 2209-A Üniversite öğrencileri araştırma projesi destekleme programı 2025/1

SUBÜ’YE bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin elde ettiği TUBİTAK 2209-A Üniversite öğrencileri araştırma projesi destekleme programı 2025/1 dönemi sonuçlarında elde ettiği başarı Üniversite camiasını sevindirdi.

Fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan toplam 39 projenin desteklenmeye hak kazandığı bu yarışmada yöneticiler, elde edilen sonucu Üniversite öğrencilerinin araştırma yapma kültürünü amaçlayan program kapsamında elde edilen bir sonuç olarak gördükleri ve başarı olarak değerlendirdiklerini açıkladılar.