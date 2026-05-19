ASAKYAZISPOR NİHAYET BAL LİGİNE YÜKSELDİ

​​​​​​​AsAkyazıspor geçtiğimiz yıl baraj maçında Karasuspor’la 5 bin seyirisi ile karşılaşmış rakibine yenilerek Bal ligini kaçırmıştı.

Ligi 2. Bitiren As Akyazı bu defa rakibi yine Karasuspor oldu.

Büyük bir mücadele içinde oynana maçta gülen taraf bu defa takımımız oldu

1-1 devam eden maçın 90+6’da attığı golle Karasusporu 2-1 mağlup eden As Akyazıspor BAL Ligi’ne yükseldi. Bölgesel Amatör Lig’e yükselme maçında Karasuspor ile As Akyazıspor, Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede As Akyazıspor, rakibini 2-1 mağlup ederek BAL Ligi’ne yükseldi. Karşılaşmanın kahramanları Yusuf Efe Seçgin ve uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren Gökhan Kılıç oldu. 90+6’da gelen gol sonrası sarı siyahlı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla As Akyazıspor adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı.

Şampiyonluk kupası, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba tarafından As Akyazıspor’a takdim edildi.

Statta gerçekleştirilen kupa töreninde futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar birlikte kutlama yaptı. Karşılaşmanın ardından tribünlerde ve sahada renkli görüntüler oluşurken, As Akyazıspor cephesinde BAL’a yükselmenin coşkusu yaşandı.