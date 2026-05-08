5 Karate Sporcusu davet edildi

29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir spor salonunda yapılacak olan Balkan şampiyonası öncesi Karev Esat Delihasan kamp merkezinde gerçekleşecek olan Milli kampa Akyazılı 5 sporcu davet edildi.

29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir spor salonunda yapılacak olan Balkan şampiyonası öncesi Karev Esat Delihasan kamp merkezinde gerçekleşecek olan Milli kampa Akyazılı 5 sporcu davet edildi.

Akyazılı Karate sporcuları Pamir Tanbey Yılmaz, Merve Medine Demirci, Selin Genç, Ayşegül Yavuz ve Zümre Mert’in davet edilmesi İlçede büyük sevinç yarattı.

Yetkililer, bu tür davet ve kampların güzelliğinden bahsederek, Karate sporunun her geçen gün daha da ileri sevilere yükseldiğinin de bir nişanesi olduğu fikrinde birleştiler.