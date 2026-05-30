KARAPÜRÇAK AHMETLAR MAHALLESİNDE GÜRCÜ ŞENLİĞİ BAŞLADI

​​​​​​​Marmara Gürcü Köyleri ve Gürcü Esnaf/iş insanları işbirliğiyle yapılacak olan Gürcü-Kafkas şenliği 30-31 Mayıs 2026 başladı.Törenler ve gösteriler 31 mayıs Pazar günü Karapürçek İlçesine bağlı Ahmetler mahallesinin piknik alanında gerçekleşecek.

Şenlik saat 11.00 de başlayacak ve gecenin geç saatlerine kadar sürecek.

Bu yıl 3. sü yapılacak olan şenlik Marmara bölgesinde yaşayan Gürcüler 2007 yılından bu yana bahar aylarında yapılan Gürcü Piknikleri buluşması ilk kez 2024 yılında yine aynı yerde şenlik olarak yapılmaya başlandı ve geleneksel hale getirildi.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafından Gürcü/Kafkas kökenli vatandaşların yanı sıra yine çok sayıda misafirin katılacağı şenlikte izzet ikramlar yapılacak, Gürcistan ve Türkiye’nin bir çok yerinden halk oyunları ekipleri ve mahalli sanatçıların katılacağı şenlikte oyunlar oynanacak, sanatçılar sahne alıp türkülerini söyleyecek ve felekten bir gün çalıp geldikleri yerlere geri dönecekler.

Tertip Komitesi yaptığı açıklamada Marmara Bölgemizde yaşayan Gürcü/Kafkas kökenli misafirlerimizin yanı sıra protokolümüzü, yerel ve ulusal basınımızı ve diğer misafirlerimizi ağırlamaya hazırız ve şenliğimize bekliyoruz dediler.

Şenlik dolayısı ile 80 civarında çeşitli firma dernek ve kuruluş stantlar kurarak tanıtım yapıyor ve ticari faaliyetlerde bulunuyor.

Festivalin oluşumunda fikir babası olan Kücücek Mahallesinde ikamet eden İş adamı Harun Köymen ve Gazeteci Engin Şenol tüm Sakarya’lı hemşehrilerimizi güzel bir hafta sonu geçirmeleri için festivelimize davet ediyoruz. Dediler.