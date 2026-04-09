Akyazı’da zeka oyunları turnuvası Tamamlandı Dereceye girenler ödüllerini aldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen zeka oyunları turnuvası Spor kompleksinde yapıldı. Dereceye giren öğrenciler madalyalarını İlçe Spor Müdürü Hasan Can’dan aldılar.

Hasan Can turnuvaya katılan öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ve dereceye giren öğrencileri de tebrik etti.

Turnuvanın sonuçları şöyle belirlendi;

Pentago:

1- Ömer Selim Dursun 2- Esra Miraç Akgün 3- Yavuz Selim Tokat

Mangala;

1-Hatice Kübra Kahveci 2- Ömer Yağmur 3- Siraç Agah Kader

Küre;

1-Emir Karahan 2- Ömer Akif Güçlü 3- Kaan Kuş

Kulmami;

1- Ahmet Enes Yılmaz 2-Gülsüm Samastı 3-Hayrünüssa Yılmaz

Abluka;

1- Elif Güneş 2- Kerem Yılmaz 3- Ecrin Karahan

Okul dereceleri;

1- Akyazı Kız Anadolu İ.H.L. 2- Cumhuriyet Ortaokulu 3- Erdoğdu Ortaokulu.