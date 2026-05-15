Sakarya’nın Akyazı ilçesinden Avrupa’ya uzanan büyük başarı…

Akyazı ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki milli sporcu Barış Şafak, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 35. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda önemli dereceler elde ederek Türkiye’nin gururu oldu.

2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası kapsamında 8-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden genç sporcu, Avrupa’nın en güçlü sporcularıyla karşı karşıya geldi.

Şehit yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Barış Şafak, sol kolda Avrupa ikincisi, sağ kolda ise Avrupa dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen uluslararası arenada gösterdiği performansla dikkat çeken milli sporcu, hem Sakarya’nın hem de Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Disiplini, azmi ve mücadeleci ruhuyla öne çıkan Barış Şafak’ın gelecekte dünya şampiyonalarında da önemli başarılara ulaşması bekleniyor.

Ailesi, öğretmenleri ve antrenörlerinin desteğiyle çalışmalarını sürdüren genç sporcu, elde ettiği derecelerle Türk bilek güreşi camiasında adından söz ettirmeye başladı. Spor camiası tarafından takdir toplayan bu başarı, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. ‎