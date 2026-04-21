Şampiyonlara ödül yağmuru

​​​​​​​Okul sporları masa tenisi şampiyonasında dereceye girenlere Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’dan ödül verildi.

Okul sporları masa tenisi şampiyonasında dereceye girenlere Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’dan ödül verildi.

2025-2026 sezonu 2.küme okul sporları masa tenisi turnuvasından sonra ödül için düzenlenen ödül töreni güzeldi.

Turnuva boyunca sadece dere yapanlara değil, tüm katılımcılara ödül verilmesi öğrenciler kadar öğretmenleri ve velilerini de sevindirdi.

Öğrencilerin sergiledikleri performans, sporun birleştirici gücünün ortaya konması, fair/play ruhları da ilerisi için büyük umutlar verdi.

Turnuvanın sonunda alınan sonuçlar şöyle oldu;

Genç Erkekler: 1- Konuralp Anadolu Lisesi 2-İyyüp Genç Anadolu Fen Lisesi 3- Akyazı Anadolu Lisesi 3- Akyazı MTAL

Genç Kızlar: 1-Akyazı Anadolu Lisesi 2-Konurlp Anadolu Lisesi

Küçük Kızlar: 1-Paris Ortaokulu (A) 2- Paris Ortaokulu (B) 3- Küçücek Ortaokulu ve 3- Atatürk Ortaokulu