Akyazı’da bir şampiyon yetişiyor

Sporun her dalında olduğu gibi mücadele ettiği Maraton da kendini ispatlayan ve aslen Akyazı’nın Alaağaç Mahallesinden olan Murat Civan bu spor dalında girdiği mücadelelerde sürekli başarılı olması, onun yaptığı işini ne kadar sevdiğinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

Geçen yıl Bursa’ya yapılan yarışmada 3. Olarak kürsüye çıkmayı başaran Murat Civan, İnögöl’de yapılan yarışmada da 2. Olarak kürsüye çıkmayı başardı.

İstanbul’da yarıştığı yarı maratonda (21 Km.) ve Konya’da katıldığı yine yarı maratonu 1.32’le bitiren Murat Civan, daha büyük yarışmalarda dereceye girebilmek için amansız bir çalışmanın içinde.

Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Kasım Altun, Murat Civan’ın çok iyi bir sporcu olduğunun altını çizdi ve çok çalıştığını, en yakın zamanda Akyazı’nın çok büyük başarılara imzasını atmış bir maratoncusu olacağını söyledi ve bugüne kadar bu spor dalında elde ettiği başarılarını övdü.