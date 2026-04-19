KÜÇÜCEKBELDESPOR FARKLI 4-1, YAZILIGÜRGEN 1-0 GALİP

Sakarya 1. Amatör kümede Akyazı sahasında oynana maçlarda Küçücek Belde rakibi Harunusta takımı karşısında üstün bir oyun sergileyerek farklı galip geldi. 4-1 Diğer maçta Yazılıgürgen Erdoğduspor'u 1-0 yendi.

Hakemliklerini Yunus Emre Kumru, Ömer Faruk Harbi ve Emre Çuha’nın yaptığı maçta baştan sona üstün bir maç çıkarak Küçücek Belde spor Kaptan Fatih Ulusoy’un yıldızlaştığı maçta 25. Dakika ve 80. Dakikalarda Fatih, 55. Dakikada Mustafa ve 90. Dakikada Levent’in attığı gollerle maçı farklı kazandı. Harunusta’nın tek golü ise 53. Dakikada Ömer’den geldi.

GÜNÜN 2. MAÇINDA YAZILIGÜRGEN -1 ERDOĞDUSPOR –O

Günün ikinci maçında Yazılı Gürgen Erdoğdu ile karşılaştı. Karşılaşmada üstün olan taraf Yazılıgürgen takımı idi fakat baskılı oyununa karşın bir türlü Erdoğdu kalecisi Yasi’i geçemedi.

Maçta tek gol takım kaptanı Mehmet Can Kurtoğlu’ndan geldi. Maçı farklı kazanması beklenen maçta Yazılıgürgen takımı tek farklı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sahalarımızda dün ve bu gün oynanan maçlarda okul baskınlarında hayatlarını kaybedeb öğrencilerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.