Akyazılıların Doktor Yaşar’a 41 kere maşallah demesi lazım

​​​​​​​Röportaj: Salim Özyılmaz

Röportaj: Salim Özyılmaz

Dr. Yaşar Yılmaz. Bugün sizlere tanıştırmak istediğim isim. Yaptıklarını, Akyazı’ya hizmetlerini ve Akyazılılara kendini nasıl adadığını yaptığım bu kısa röportajla anlatmak ve sözlerime de şöyle başlamak istiyorum.

Herkesin bildiği gibi Akyazılıların bir önceki dönemlerde (yıllarda) bir doktor Zekeriya Özcan’ları vardı. Sıkıştıklarında paraları olsun olmasın ya ona koşarlar ya da evlerine getirip hastalarının iyileşmesini beklerdi.

Akyazılılar, Doktorları Zekeriya Özcan’ı hiç unutmadılar. Sürekli anarak doktorlarını anmayı ve hatırlamayı sürdürdüler. Bugün dahi merhum olan Doktor Zekeriya’yı şükran ve minnetle anıyorlar.

Şimdi de Dr. Yaşar Yılmaz’ları var. Dün Zekeriya Özcan için ne yapmışlarsa, bugünde Dr. Yaşar Yılmaz için onu yapıyorlar. Size onu tanıtmak istiyorum. Çünkü biliyorlar ki, paraları varmış, yokmuş hiç düşünmeden 41 yıldan beri Dr. Yaşar’larına koşturarak gidiyorlar ve kendisinden şifa bekliyorlar.

Allah’ı var Dr. Yaşar da kendini çok iyi yetiştirmiş. Teşhisleri ve tedavileri müthiş. Kendisine inanarak gelen hastalarına şifa olmaya devam ediyor.

Akyazı’da kendisine tevdi edilen Sağlık Grup Başkanlığı, Verem Savaş Dispanseri başhekimliği, SSK doktorluğu gibi her işin üstesinden başarıyla kalkmasını bildi ve bugünlere geldi.

2009 yılında emekli oldu. Böylece resmi görevlerinden ayrıldı ve daha sonra açtığı özel muayenehanelerinde Akyazılı sevenlerine hizmet vermeyi sürdürmeye devam etti etmeye de devam ediyor.

Dr. Yaşar Yılmaz, şayet Mezun olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde kalsaydı ve işine Akademisyen olarak devam etmiş olsaydı, bugün mesleğinin en üst seviyesinde olurdu.

Ama o öyle yapmadı ve bütün enerjisini ve bilgisini çocukluğunun geçtiği Akyazı’ya ve Akyazılılar için kullandı ve o nedenledir ki, bugün Akyazılıların en sevilen doktorlarından biri oluverdi.

Dr. Yaşar dediğinde mesleği ile birlikte sporcu kimliği de ön plana çıkar. Akınspor, Taşburunspor ve As Akyazıspor takımlarının formalarını giydi. Akınspor’un aynı zamanda başkanlığını da yaptı. Nitekim Akınspor kulübünün başkanı iken yaptığı özel çalışma sonunda Akınspor, Gençlikspor ve Akyazıspor’u bir araya getirerek bugün Akyazıspor’u 3.lige sokan kişi olarak da tanınır ve tarihe de öyle geçmiştir.

Dr. Yaşar Yılmaz’ın öz geçmişi;

6 Haziran l957 tarihinde Rize’nin İkizdere İlçesinde doğmuştur. 3 yaşındayken Akyazı’ya geldi. İlkokulu Konuralp’te, yine Ortaokulu da Akyazı’da tamamlamıştır. Kendisi Akyazı Lisesi ve Ankara Üniversitesi Mezunudur.

Batman SSK ve Alman hastanesinde çalıştıktan sonra 1985 yılında Akyazı’ya geldi. SSK başhekimliği, Sağlık Grup başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 2009 yılında emekli oldu ve yaşamını açtığı muayenehanesinde hastaları 41 yıldır tedavi ederek sürdürmektedir. Bugün itibarıyla da Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet ediyor.