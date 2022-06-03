GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI FİNALLERİ YAPILDI

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Milli Egitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Geleneksek Çocuk Oyunları Finalleri 1-2 Haziran 2022 tarihlerinde Serdivan Ekrem Karaberber Futbol Sahasında yapılan İl Finallerinde İlcemiz Okullarından Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu 5.sınıf Kızlar Kaleli Yakar top oyununda İl ikinciliği olurken 6.Sınıf Kızlar Tombik Oyununda İl üçüncüsü oldu.

Akyazıda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunlarının şampiyonları İl Şampiyonasında İlçemizi temsil etti.

Çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan final müsabakalarıyla ödüller sahiplerini buldu.

Akyazı Gençlik ve Spor İlce Müdürü Adem Altun; Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın spora katılması ve geçmişten günümüze gelen bu güzel oyunları yaşatmak devam ettirmek icin bizlere destek veren ve hep yanımızda olan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanc beye, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney beye,Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan beye, Ilce Spor Eğitim Uzmanımız Recep Kodalak'a,Müsabakalara katılan kıymetli Sporcu öğrenci kardeşlerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize ve Değerli okul idarecilerimize teşekkür ederim.