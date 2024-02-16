Sakaryaspor’lu oyuncular Akyazı’da Nehrin çocukları ile buluştu

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “nehrin çocukları” projesi kapsamında Akyazı’ya gelen

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “nehrin çocukları” projesi kapsamında Akyazı’ya gelen Sakaryasporlu futbolculardan Muhammed Himmet Ertürk, Berat Can Şanlı. Samed Onur ve Orhan Can Bostan Akyazı İnönü ilk ve ortaokul öğrencileri ile Konuralp Anadolu Lisesine giderek öğrencilerle bir araya geldi.

Akyazılı Tatangalarında eşlik ettiği ziyarette Sakaryasporlu futbolcular girdikleri sınıflarda öğrencilerin sorularını yanıtladılar, formalarını imzaladılar ve ziyaret sonrasında da toplu resim çektirdiler.