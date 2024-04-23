AKYAZI’DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKU İLE KUTLANDI

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını 1929 tarihinde çocuklara armağan etmesinden itibaren 23 Nisan yurt sathında Ulusal Egemenlik ve

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını 1929 tarihinde çocuklara armağan etmesinden itibaren 23 Nisan yurt sathında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak coşku ile kutlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından bu güne kadar 101 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi coşku ile kutladığımız bu bayram Akyazı’da da aynı coşku yaşandı.

Akyazı’daki İlk tören saat 10.00 da İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’in Atatürk anıtına çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi tamamlandı.

İkinci tören Hastane Mahallesindeki gençlik merkezinde gerçekleşti. Okulların temsili öğrenci guruplarla temsil edileceği kutlama töreni Saat 11.00 de Saygı duruşu ve İstiklal arşının söylenmesi ile başladı.

Saha Komiserliğini Atatürk Orta Okulu Öğretmeni Serkan Yaşar ve Sunuculuğunu Atatürk Orta Okulu Türkçe Öğretmeni İnsaf Büşra Şakak’ın yaptığı törende ilk olarak Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan Öğrencilerin ve Halkın Bayramını kutladı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir tarafından yapıldı.

Konuralp İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi İlayda Yılmaz 23 Nisan geldi şiirini okurken herkesi duygulandırdı ve coşturdu.

Daha sonra Madanoğlu İlkokulu halk oyunları, Konuralp ana okulu, Nevruz Banoğlu İlkokulu, Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu, Atatürk İlkokulu gösterileri ile büyük alkış topladılar.

Tören Madnoğlu ilkokulu halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.

Her ilkokul ve ana okulları kutlamalarını kendi okul bahçelerinde hazırladıkları programlar çerçevesinde gerçekleştirdiler.

Geleneksel hale gelen makam ziyaretleri bu yıl da yapıldı.

Madanoğlu İlkokulu Kaymakamlık ziyaretinde bulunurken Atatürk İlkokulu Belediye Başkanlığı ve Konuralp İlkokulu da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiler ve Bir süreliğine makam koltuklarında oturarak yönetimi devraldılar.