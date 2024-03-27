Pazarköy Eğitimspor süper oldu

​​​​​​​​​​​​​​Akyazı’nın başarılı ve önemli takımlarından biri olan, Sakarya 1. Amatör liginde aldığı başarılı sonuçlar sonrası süper lige yükselme Play/Off maçlarını oynamaya kaz kazanan ve Erenler

Akyazı’nın başarılı ve önemli takımlarından biri olan, Sakarya 1. Amatör liginde aldığı başarılı sonuçlar sonrası süper lige yükselme Play/Off maçlarını oynamaya kaz kazanan ve Erenler 2. No.lu sahada oynanmaya başlayan yükselme maçlarını kazanarak süper lige çıkan Pazarköy Eğitimspor’un bu başarısı Akyazı’da sevinçle karşılandı.

Pazarköy Eğitimspor’un önceki akşam Play/Off maçındaki rakibi Tekspor’du. Sahada 9 kişi kalmasına rağmen maçı 2-1 kazanmayı bilen Pazarköy Eğitimspor, aldığı bu galibiyet sonrası süper amatör lige yükselmeyi garantiledi.

Kalabalık taraftar grubunun izlediği oynanan son Play/Off maçını izleyenler arasında her zaman sporun ve sporcunun yanında yer almış eski yöneticilerden ve Büyük Birlik Partisinin Akyazı belediye başkan adayı olarak gösterdiği Osman Karaoğlan’da vardı. Maç sonrası açıklama yapan Karaoğlan, elde edilen başarının önemli olduğunun altını çizdi ve kulüp başkan ve yönetimini, teknik heyetini, taraftarını v e sporcuları tebrik etti ve yeni sezonda kendilerine başarı dileğinde bulundu ve belediye başkanı seçilmesi halinde de kendilerine her türlü desteği verme sözü verdi.

​​​​​​​Akyazı’nın başarılı ve önemli takımlarından biri olan, Sakarya 1. Amatör liginde aldığı başarılı sonuçlar sonrası süper lige yükselme Play/Off maçlarını oynamaya kaz kazanan ve Erenler 2. No.lu sahada oynanmaya başlayan yükselme maçlarını kazanarak süper lige çıkan Pazarköy Eğitimspor’un bu başarısı Akyazı’da sevinçle karşılandı.

Pazarköy Eğitimspor’un önceki akşam Play/Off maçındaki rakibi Tekspor’du. Sahada 9 kişi kalmasına rağmen maçı 2-1 kazanmayı bilen Pazarköy Eğitimspor, aldığı bu galibiyet sonrası süper amatör lige yükselmeyi garantiledi.

Kalabalık taraftar grubunun izlediği oynanan son Play/Off maçını izleyenler arasında her zaman sporun ve sporcunun yanında yer almış eski yöneticilerden ve Büyük Birlik Partisinin Akyazı belediye başkan adayı olarak gösterdiği Osman Karaoğlan’da vardı. Maç sonrası açıklama yapan Karaoğlan, elde edilen başarının önemli olduğunun altını çizdi ve kulüp başkan ve yönetimini, teknik heyetini, taraftarını v e sporcuları tebrik etti ve yeni sezonda kendilerine başarı dileğinde bulundu ve belediye başkanı seçilmesi halinde de kendilerine her türlü desteği verme sözü verdi.

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