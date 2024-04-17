EFSANE KAYMAKAM BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

​​​​​​​17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Asrın depreminde Akyazı Kaymakamlığı sırasında hakkı olduğu halde Akyazı’yı terk etmeyen ve depremin yaralarının sarılmasında gösterdiği olağanüstü çalışma

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Asrın depreminde Akyazı Kaymakamlığı sırasında hakkı olduğu halde Akyazı’yı terk etmeyen ve depremin yaralarının sarılmasında gösterdiği olağanüstü çalışma ve başarısı ile adı efsaneye çıkan Cemalettin Özdemir, emekli olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevinde bulunmuştu.

Seçim öncesi daha aktif bir görev planlayan Özdemir 31 Mart seçimlerinin ardından CHP Listelerinden Bakırköy Belediye Meclisi üyeliğine seçilmişti.

İstanbul Bakırköy Belediye Meclisinin ilk toplantısının ardından Bakırköy Belediye Başkanlığının 17 Nisan 2024 tarih ve 18684 sayılı yazısı ve Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu imzası ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Efsane kaymakamımız Cemalettin Özdemir’in görev alanları ise şöyle: 1-Mali Hizmetler Müdürlüğü 2- Zabıta Müdürlüğü 3-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5-Muhtarlık işleri Müdürlüğü