RAKİPSİZ MUHTAR ADAYI  ÇAKMAKÇI

​​​​​​​Akyazı da birçok mahallede birden fazla muhtar adayı çıkarken, bazı mahallerde ise iş başında olan muhtarlara rakip çıkmadığı görülüyor. Kuzuluk Orta

Akyazı da birçok mahallede birden fazla muhtar adayı çıkarken, bazı mahallerde ise iş başında olan muhtarlara rakip çıkmadığı görülüyor. Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’da bunlardan biri.

Gerçekten görev yaptığı 5 yıl içinde mahallesine kazandırdıkları, mahalle sakinleri ile kurduğu mükemmel ilişkiler, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile özellikle de son yaşanan ve 10 ili kapsayan asrın depreminde depremzedeler için toplayıp gönderdiği yardımların yanı sıra depremzedelerin güç kış şartlarından daha fazla etkilenmemeleri adına civar mahalleleri de işin içine katarak toplayıp imece usulü olağan üstü bir çalışmanın sonrasında hazırlanan odunları Tır ve kamyonlarla deprem bölgesine göndermesi nedeniyle yerel basınla birlikte ulusal basında da geniş yer bulan, herkes ve kesim tarafından alkışlanan Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’nın karşısına aday çıkmamasını çalışmasına ve başarısına bağlayan mahallesi sakinleri, “muhtarımız böyle devam ederse uzun süre mahallemizde adaysız bir şekilde muhtarlık görevini sürdürür” diyerek düşüncelerini dile getirdiler.