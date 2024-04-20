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Akyazı Magazin

MANGIROĞLU VE ULUKÖYLÜ AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

Akyazı Magazin 395 OKUNMA

MANGIROĞLU VE ULUKÖYLÜ AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

​​​​​​​Akyazı ilçesinin köklü ailelerinden Mangıroğlu ve Uluköylü aileleri evlatlarını düzenledikleri muhteşem bir düğün töreni ile başgöz ederek akraba oldular.

Akyazı ilçesinin köklü ailelerinden Mangıroğlu ve Uluköylü aileleri evlatlarını düzenledikleri muhteşem bir düğün töreni ile başgöz ederek akraba oldular. Akyazı Çarşı içi kırtasiyeci esnaflarından Osman- Hacere Mangıroğlu çiftinin yakışıklı delikanlısı OĞUZHAN MANGIROĞLU ile Süleyman- Emine çiftinin güzel kızları SEMANUR ULUKÖYLÜ Yağcılar Mahallesi Park 54 düğün salonunda düzenlenen kalabalık bir davetli önünde birbirlerine evet diyerek hayatlarını birleştirdiler. Genç çiftlerin nikahlarını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Kıydı. Hayırlı olsun dedi ve mutluluklar dileyerek Evlilik cüzdanını gelin hanıma verdi. Düğün sahipleri mutluluklarını paylaşmak üzere cemiyetlerine iştirak eden davetlileri ile yakından ilgilenerek güzel bir ev sahipliği yapmanın gayreti içinde oldular. BİZİM AKYAZI AİLESİ OLARAK GENÇ ÇİFTLERE KURACAKLARI YENİ YUVALARINDA SAĞLIKLI, MUTLU BİR HAYAT SÜRMELERİ TEMENNİSİ İLE SAADETLER DİLERİZ.