AKYAZI KIZILAY’A BİR ÖDÜL DAHA

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, ülke genelindeki yardım çalışmalarında önemli bir başarı elde ederek ülke ikincisi olması vesilesiyle Türk Kızılay’ı Genel Merkezi tarafından düzenlenen ödül töreninde

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, ülke genelindeki yardım çalışmalarında önemli bir başarı elde ederek ülke ikincisi olması vesilesiyle Türk Kızılay’ı Genel Merkezi tarafından düzenlenen ödül töreninde Teşekkür Belgesi aldı.

2023 yılındaki Türkiye ikinciliğimizden dolayı Türk Kızılay Genel Başkanı Sn. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve değerli Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül törenine Türk Kızılay Sakarya İl Başkanı Sn. Cevdet Koç, Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, İYEM (İlk Yardım Eğitim Merkezi) müdürümüz Sn. Cansu Uzal Çanka ve İYEM eğitmenimiz Sn. Zeynep Ayvaz ile katılım sağlandı.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, başarısını Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yener Tanık'tan aldığı teşekkür belgesiyle taçlandırdı.

Bu önemli başarı, Türk Kızılay'ın toplumun ihtiyaçlarına duyarlılık ve etkin yardım projeleriyle öne çıkmasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Türk Kızılay Akyazı Şubesi olarak, toplumun her kesimine dokunarak ve çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek projeleriyle yardım faaliyetlerini sürdürme kararlılığını taşıyor.