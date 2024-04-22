Akyazı Kaymakamı Eşki Mahalle ziyaretlerinde

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Jandarma Komutanı Yarbay Aksoy Ağtürk, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Mustafa Şişman ile

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Jandarma Komutanı Yarbay Aksoy Ağtürk, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Mustafa Şişman ile birlikte Akyazı’nın Dedeler, Madenler ve Haydarlar Mahallelerine birer ziyaret gerçekleştirdiler.

Bu ziyarette Dokurcun Jandarma Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Altuntaş ile Haydarlar Mahalle Muhtarı Ali Zeybek, Dedeler Mahalle Muhtarı Cevdet Tekin ve Madenler Mahalle Muhtarı Ali Der’in ev sahipliği yaptı.

Ziyarette Kaymakam Eşki, mahalle sakinleri ile görüştü, sohbet etti ve isteklerinin olup olmadığını sordu. Mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarları da yapılan ziyarette duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler ve isteklerini de Kaymakam Eşki ile gelen daire müdürlerine ilettiler.