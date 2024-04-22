Eski günleri yad ettiler

​​​​​​​Cumhur ittifakı öncesi döneme denk gelen 2015-2019 yılları arasında MHP’den Akyazı belediye meclis üyeliği yapan Ruhi Yılmaz, Murat Öz, Harun Köymen ve Abdullah Hikmet Kurt 2019-2023 yılları arasında bu

Cumhur ittifakı öncesi döneme denk gelen 2015-2019 yılları arasında MHP’den Akyazı belediye meclis üyeliği yapan Ruhi Yılmaz, Murat Öz, Harun Köymen ve Abdullah Hikmet Kurt 2019-2023 yılları arasında bu görevlerini yeni arkadaşlarına devretmişlerdi.

Görev yaptıkları zaman içinde olduğu gibi görevden ayrıldıktan sonra da bu dörtlünün birbirlerinden kopmadıkları ve sürekli olarak sık sık bir araya geldikleri görülüyordu.

Akyazı belediyesi meclisinde başarılı bir çalışma dönemi geçiren Akyazı MHP’nin bu dörtlüsü önceki gün belediye hizmet binası karşısında ve Gazi Süleyman Paşa cami avlusu içinde yer alan çay bahçesinde tekrar birlikte görüntülendi.

Dörtlü adına açıklama aynı zamanda kapanmadan önce eski Dokurcun Belediye başkanı da olan Ruhi Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, çoğu zaman olduğu gibi bugünde bir araya gelip, eski günleri yad ettik. Yeni dönemde tekrar belediye meclis üyesi seçilen birlikte görev yaptığımız değerli kardeşimiz Murat Öz’ü bu görüşmemizde hem tebrik ettik hem de başarı dileklerimizi ilettik dedi ve bu tür görüşmelerin bundan sonra da aynı sıkla yapılacağını açıklamasına ekledi.