KABAKULAK AKV. OKULUNDA 23 NİSAN COŞKUSU 

​​​​​​​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı her okulumuzda olduğu gibi Akyazı Kabakulak AKV. Okulunda da büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı her okulumuzda olduğu gibi Akyazı Kabakulak AKV. Okulunda da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programa Kabakulak ve komşu mahalle muhtarları da katılım sağladı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma 8/A sınıfı öğrencilerinden Yüsra Arıcı tarafından yapıldı.

Programda daha sonra sırası ile sınıfların müzikli gösterileri, şiirler, ront oratoryo ve tiyatro gösterilerine yer verildi.

İzleyenler tarafından çok beğenilen ve alkış alan gösteriler tam anlamı ile mükemmeldi.

Program sunuculuğunu Okul Müdür Yardımcısı Ercan Aslan yaparken ana sınıfı öğrencileri tarafından özgürlük teması ile gökyüzüne bırakılan balonlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kabakulan AKV. Okulundaki 23 Nisan gösterileri 104. Yıl için hazırlanmış pano önünde çekilen hatıra fotoğraflarla son buldu.