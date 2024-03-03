ÜNLÜ MODACI ÖMERCİKOĞLU’NUN MEMLEKET SEVGİSİ BİR BAŞKA

​​​​​​​Ünlü Modacı Fatih Ömercikoğlu işleri nedeniyle doğup büyüdüğü Akyazı’dan uzakta olmasına ve yaşamını Akyazı dışında sürdürmesine

Ünlü Modacı Fatih Ömercikoğlu işleri nedeniyle doğup büyüdüğü Akyazı’dan uzakta olmasına ve yaşamını Akyazı dışında sürdürmesine rağmen fırsat buldukça sıklıkla Akyazı’ya gelenlerin başında geliyor.

Ünlü Modacı ve kareograf Fatih Ömercikoğlu bu hafta sonu yine Akyazı’ya geldi. Diğer gelişlerinde olduğu gibi bu defa Akyazıspor’un idmanını izlemek üzere Akyazı Atatürk Stadına gitti. Yarının yıldız adaylarının idman ve çalışmalarını izledi. Onlarla konuştu, tebrik etti ve başarılar dileyip genç sporculara moral depoladı.

Akyazıspor kulübü Rahmi Aktürk, çalıştırıcılar Şener Dönmez ve Yılmaz Dertli ünlü modacıya ev sahipliği yaptılar. Mahalle arkadaşı Fatih Tek te Ömercikoğlu’na bu ziyarette eşlik etti.

Akyazıspor başkanı Rahmi Aktürk Ömercikoğlu’na bu ziyareti için teşekkür etti ve kulübün bir formasını hediye etti.

Ömercikoğlu takımın bir maçını izleme sözü vererek stattan ayrıldı.