Sare Kaya altın madalya almayı sürdürüyor

​​​​​​​23-24 Mart 2024 tarihlerinde İzmir Halkapınar spor salonunda düzenlenen ortaokullar arası Türkiye Karate şampiyonasında TOBB Hüsamettin Bayraktar ortaokulu öğrencisi Sare Kaya yıldız bayanlar da 52 kg. da tüm

23-24 Mart 2024 tarihlerinde İzmir Halkapınar spor salonunda düzenlenen ortaokullar arası Türkiye Karate şampiyonasında TOBB Hüsamettin Bayraktar ortaokulu öğrencisi Sare Kaya yıldız bayanlar da 52 kg. da tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve altın madalya aldı.

Sare Kaya’nın şampiyon olması ve altın madalya kazanması eğitim görmekte olduğu okulu TOBB Hüsamettin Bayraktar ortaokulunda büyük sevinçle karşılandı.

Antrenörü Sezai Yolcuoğlu’da sporcumuz artık bizi altın madalyaya alıştırdı. Bugün bu başarıları elde eden sporcumuz gelecekte daha büyük başarılara imzasını atacaktır. Bunun bilinmesini istiyorum dedi ve Sare’nin velisini ve eğitim gördüğü okulununun müdür ve öğretmenlerini kutladı.