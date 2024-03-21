Karaoğlan maçları da kaçırmıyor

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi tarafından Akyazı belediye başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan, bir taraftan siyasi çalışmalarını yaparken, diğer taraftan da Akyazı takımlarının Sakarya Erenler stadında oynamakta olan

Büyük Birlik Partisi tarafından Akyazı belediye başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan, bir taraftan siyasi çalışmalarını yaparken, diğer taraftan da Akyazı takımlarının Sakarya Erenler stadında oynamakta olan Play/Off maçlarını da kaçırmıyor.

Geçen hafta sonunda 1-1 sona eren As Akyazıspor Arifiyespor maçını izleyen Osman Karaoğlan, dün akşam da Pazarköy Eğitimspor’un 4-1 kazandığı Arifiye Atılganspor maçını izledi.

Her iki maçta da Erenler stadına gelen taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan ve tribünlere gelişinde alkışlarla karşılanan Osman Karaoğlan, bizim için gençlik ve gençler çok önemlidir. Gençlerimize spor yapmalarına vesile olan takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum, göreve gelmem halinde spor kulüplerimizin tamamını bütün imkanlarımı kullanarak destekleyeceğim. Sözünü şimdiden veriyorum açıklaması yaptı.

Osman Karaoğlan dün akşamda iftar sonrası çarşı içinde pistlerini yapacağına dair söz verdiği motosikletçi gençlerle bir araya geldi.

Bir motorcunun elinden aldığı motosikletle tur atan Osman Karaoğlan, 1 Nisan tarihinde göreve başlamamla birlikte s öz verdiğim gibi projelerimin arasında olan pisti hayata geçirmek için çalışmaları başlatacağım dedi.