Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 26-04-2024 00:59

DÜZ YOLDA TAKLA  ATTI 1 YARALI

​​​​​​​D-140 Karayolu Akyazı sınırları içinde meydana gelen kazada bir otomobil takla attı. Kazada otomobildeki  Sürücü yaralandı.

DÜZ YOLDA TAKLA  ATTI 1 YARALI

D-140 Karayolu Akyazı sınırları içinde meydana gelen kazada bir otomobil takla attı. Kazada otomobildeki  Sürücü yaralandı.

Olay D-140 Karayolu Erdoğdu kavşağında meydana geldi.  54 TL plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isterken 55 ALZ  650 Plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak takla attı. Otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 sağlık ekibi  yaralıya olay yerinde ilk müdahalesi sonunda yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri  araçlar kaldırılıncaya kadar trafik kontrolünü sağladı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 
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