YUNUS EMRE MAHALLESİNDE MUHTARLIK SEÇİMİ YENİLENİYOR

Akyazı Yunusemre Mahallesi Muhtarı Mustafa Gündoğdu geçtiğimiz aylarda kanser tanısı konularak tedavisine başlanmıştı. 2 dönemdir Yunusemre Mahallesi Muhtarı olan ve son 2024 Yerel seçimlerinde de

Akyazı Yunusemre Mahallesi Muhtarı Mustafa Gündoğdu geçtiğimiz aylarda kanser tanısı konularak tedavisine başlanmıştı. 2 dönemdir Yunusemre Mahallesi Muhtarı olan ve son 2024 Yerel seçimlerinde de aday olan ve 3.cü dönemini kazanan Gündoğdu seçimlerden bir kaç gün sonra fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Akyazı İlçe Seçim Kurulu Yunusemre mahallesinde muhtarlık seçimlerinin yapılacağı kararı aldı. Seçim tarihi de belirlendi. Seçimde 31 Mart seçimlerindeki seçmen listesi kullanılacak. 31 Mart seçimlerinde aday olmayan ama yenilenen seçimlerde aday olmak isteyenler ise aday olabilecek. Seçim tarihi olarak ise 2 Haziran olarak belirlendi.



