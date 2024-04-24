Organizasyonu Dernek yaptı Akyazılı eski ve yeni muhtarlar Kahvaltıda buluştu

31 Mart günü yapılan seçim sonrası Akyazı’da bazı mahalle muhtarları yerlerini korurken, bazıları da yerlerini yeni seçilenlere bıraktı.

31 Mart günü yapılan seçim sonrası Akyazı’da bazı mahalle muhtarları yerlerini korurken, bazıları da yerlerini yeni seçilenlere bıraktı.

Akyazılı Mahalle Muhtarları, Derneklerinin düzenlediği sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bu kahvaltıda eskilerle yenilerin kısa sürede kaynaştıkları gözlendi. Düzenlenen bu organizasyona önceki dönem Mahalle muhtarı olan ancak yeni dönemde muhtar olmayan ya da olamayanlarda katıldı.

Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş düzenledikleri kahvaltılı tanışma ve dayanışma organizasyonlarına katılanlara teşekkür etti ve eski muhtarlara hizmetlerinden ötürü teşekkür ederken, yenilerine de başarı dileklerini sundu.