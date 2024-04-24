Konuralp İlkokulundan muhteşem kutlama

​​​​​​​Akyazı’nın en önemli ve prestijli okullarından olan Konuralp İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 104. yılı için çok iyi hazırlandığını ispatladı.

Akyazı’nın en önemli ve prestijli okullarından olan Konuralp İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 104. yılı için çok iyi hazırlandığını ispatladı.

Sunuculuğu Selamet Demirdöven ve Zeynep Ecrin Kapan tarafından başarıyla yapılan kutlama programı saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı ve öğrenciler adına Cemal Kadir Kurt’un yaptığı konuşmayla devam etti.

Adeta gelin gibi her tarafı süslenen ve bayraklarla donatılan okulun bahçesinde gerçekleşen kutlama muhteşem gösterilere sahne oldu.

Ana sınıfından itibaren tüm sınıfların katıldığı gösteriler gerçekten nefesleri kesti. Töreni ve kutlamayı izlemeye gelen misafir ve öğrenci Velilerine unutamayacakları bir gün yaşattı ve işte büyük ve namlı okul olmak buna denir dedirtti.

Kutlama için hazırlanan alanı hınca hınç dolduran veliler ve misafirler öğrencilerin gösterilerini hayranlıkla izlerken her gösterilerini tamamlayanları da alkışlamaktan adeta yoruldular.

Okul Müdürleri ile birlikte öğretmen ve tüm yöneticilerin el birliğiyle hazırladığı muhteşem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayram töreni yine birlikte oynanan oyunlarla son buldu.