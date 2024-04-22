23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANIYOR

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermesinin ardından 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 tarihinde bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve bu tarihten itibaren 23 Nisan yurt

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermesinin ardından 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 tarihinde bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve bu tarihten itibaren 23 Nisan yurt sathında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Dünyamızda ilk ve tek olan çocuk bayramı ülkemizde bir çok devletin çocuklarının da katılımı ile coşku dolu şenliklerle kutlanıyor. Bu yıl 101. Yılını kutlayacağımız bayram için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Akyazı’daki ilk tören 23 Nisan günü saat 10.00 da Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayacak.

Kutlamaların yapılacağı ikinci tören Hastane Mahallesindeki gençlik merkezinde gerçekleşecek. Okulların temsili guruplarla temsil edileceği kutlama töreni Saat 11.00 de Saygı duruşu ve İstiklal arşının söylenmesi ile başlayacak. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir tarafından yapılacak.

Konuralp İlkokulundan bir öğrenci şiirini okuyacak. Daha sonra Madanoğlu İlkokulu halk oyunları gösterisini, Konuralp ana okulunun gösterisi, Nevruz Banoğlu İlkokulunun müzikli ront gösterisi, Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulunun bando gösterisi, Atatürk İlkokulunun Müzikli Ront gösterisi yer alacak.

Tören Madnoğlu ilkokulu halk oyunları ekibinin gösterisi ve geçit resmi ile sona erecek.

Her ilkokul ve ana okulları kutlamaları kendi okul bahçelerinde hazırladıkları programlar çerçevesinde gerçekleştirecekler.

Geleneksel hale gelen makam ziyaretleri bu yıl da yapılacak.

Madanoğlu İlkokulu Kaymakamlık ziyaretinde bulunurken Atatürk İlkokulu Belediye Başkanlığı ve Konuralp İlkokulu da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret edecek. Bir süreliğine makam koltuklarında oturarak yönetimi devralacak.

22 Nisan günü esnaflar ve vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini bayraklarla donatacak.