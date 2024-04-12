PAZARKÖY EĞİTİM SPOR SÜPER OLDU

Sakarya birinci amatörde play of guruplarına kaldıktan sonra final maçını da kazanarak şampiyon olanen Pazarköy Eğitimspor kupasını ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Futbol il temsilcisi Tezcan

Sakarya birinci amatörde play of guruplarına kaldıktan sonra final maçını da kazanarak şampiyon olanen Pazarköy Eğitimspor kupasını ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Futbol il temsilcisi Tezcan Demir ve Belediye başkanı Bilal Soykan’ın elinden aldı.

Akyazı’nın köklü spor kulüplerinden olan Pazarköy Eğitim Spor Kulübü 1.Amatör ligde play Off’a kalıp final maçında Tek Spor’u mağlup ederek şampiyon olmuş ve Süper Amatör Lige çıkmıştı.

Pazarköy Eğitim Spor Kulübü başkanı Selim Kurt ve yönetim kurulu Bayramın 3. Günü olan Cuma günü Pazarköy stadında muhteşem bir organizasyon yaptı. Programda yemek ikramında bulunulurken Çocuklarda unutulmadı. Çocuklar için balon kaydıraklar ve çeşitli oyun guruplarında eylendiler

Pazarköy Eğitim Spor’a şampiyonluk kupası Belediye başkanı Bilal Soykan, ASKF başkanı Yaşar Zımba,Futbol il temsilcisi Tezcan Demir tarafından verildi.

Şampiyonluk programına Belediye başkanı Bilal Soykan, ASKF başkanı Yaşar Zımba, Futbol il temsilcisi Tezcan Demir, İlçe Spor müdürü Adem Altun, Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem, MHP ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, Ak Belde Aş genel müdürü Feyzi Bora, Pazarköy Muhtarı Zekeriya Akcan, Belediye meclis üyeleri. Muhtarlar, Pazarköy Eğitim Spor’da geçmişte Futbol oynayan eski sporcular ve vatandaşlar katıldı.