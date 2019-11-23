ASAKYAZISPOR KARAPÜRÇEK’İ RAHAT GEÇTİ 3-0

As Akyazı Spor güçsüz rakibi Karapürçek Spor’u Emre; Mehmet ve Baha’nın golleriyle

Bu haber 2019-11-23 23:38:59 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

As Akyazı Spor güçsüz rakibi Karapürçek Spor’u Emre; Mehmet ve Baha’nın golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İlk yarıda karşılıklı ataklarla devam eden maçta 35.Dakikada kaleye giden topa elle müdahale eden Karapürçek Spor’u Fatih Kırmızı kartla oyun dışı kaldı Bu hareket sonrası Penaltı noktasını gösterdi. Emre Penaltıyı gole çevirerek As Akyazı Spor’u 1-0 öne taşıdı. İlk yarı bu sonuçla bitti.

2. Yarıda As Akyazı Spor atak oynasa da gol atmakta sıkıntılar yaşadı. Kalesinde az da olsa gol pozisyonu veren As Akyazı Spor bulduğu pozisyonları da gole çeviremedi. Karapürçek Spor kalecisi başarılı kurtarışlar yaparak göz doldurdu.

70 Dakikada Mehmet durumu 2-0’a getirirken 90 Dakikada Baha As Akyazı Sporu 3-0 öne taşıdı maçın hakemi tarafından verilen 3 dakikalık uzatmada da gol sesi çıkmayınca As Akyazı Spor Karapürçek Spor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmasını bildi.

Saha: Akyazı Sentetik

Saat 14.00

Hakemler Mert Elbahadır-Ömer Faruk Şahin-Fatih Çuhadar

As Akyazı

CanerHasan Ö.,Kamil, Hasan Ş., Kemal, İrfan, Mehmet, Emre, Efendi, Oğuzhan, Şenol.(Furkan, Ramazan, Baha)

Ant: Fikret Karakaş

Karapürçek

Eyüp, Hakan, Ersin, Muhammet, Recep, Fatih,Abdulsamet, Batuhan, Ensar, Hakan, Fatih.( Muhammet Ömer)

Ant:VeyseL Kılıçkan

Goller: Dk. .36 Emre (Pen), Dk. 70 Mehmet, Dk. 90 Baha

Kırmızı Kart Dk.35 Fatih Karapürçek Spor