HÜSEYİN DÜZCAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan emekli imam hatip, eski meclis üyesi ve iş insanı Hüseyin

Geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan emekli imam hatip, eski meclis üyesi ve iş insanı Hüseyin Düzcan’ın tedavisi sürüyor. Yapılan tedavilere olumlu cevap veren Düzcan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Akyazı’nın tanınan isimlerinden Hüseyin Düzcan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmesi üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Düzcan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Oğlu Halil İbrahim Düzcan, babasının tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Hüseyin Düzcan’a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.