Akyazılılar mamografi cihazı istiyor

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede mobil göğüs kanseri taraması gerçekleştirildi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede mobil göğüs kanseri taraması gerçekleştirildi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği taramada, belirlenen yaş grubundaki vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu.

Tarama yapıldı

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen taramada 40-69 yaş grubundaki kadınlara ücretsiz mamografi ve serviks taraması yapıldı. Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, mobil tarama aracıyla gerçekleştirilen çalışma hakkında, “Bugün 40-69 yaş grubunda olan kadınlarımıza ücretsiz olarak mamografi ve serviks taraması yapılmaktadır. Duyurumuzu duyan kadınlarımız İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün önüne gelerek taramalarını yaptırmaktadırlar. Bizim için önemli olan halkımızın ve kadınlarımızın sağlıklı olmalarıdır. Bunun için gayret gösteriyoruz” dedi.

Mamografi cihazı bekliyor

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasına kavuşmasının ardından ilçedeki sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı şekilde yürütülmesi hedeflenirken, müdürlükte mamografi cihazının bulunmaması dikkat çekiyor. Eksiklik, dönem dönem ilçeye gelen mobil tarama araçlarıyla giderilmeye çalışılıyor. Ancak vatandaşlar, 100 binin üzerinde nüfusa sahip ilçede sabit bir mamografi cihazının bulunmasını istiyor. Bazı ilçelerde mamografi cihazlarının bulunduğunu belirten Akyazılı vatandaşlar, cihazın ilçeye kazandırılması için Sağlık İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığından destek beklediklerini ifade ettiler.