CUMHURURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN103. YILDÖNÜMÜ TÖRENLE BAŞLADI.

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. Yıldönümü Tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. Yıldönümü Tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

Akyazı’daki tören Atatürk Anıtı önünde saat 13.00 te yapıldı.

Anıt önündeki törende Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Garnizon Komutanı İstihkam Binbaşı Osman Kılıçoğlu Anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular. Ardından törende hazır bulunanlarla birlikte İstiklal Marşı okundu.

İkinci tören 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00 Kaymakam Mustafa İkbal Eşki Makamında tebrikleri kabul etmesi ile başlayacak. Daha sonra Saat 10.30 da Spor Kompleksi bahçesinde okulların, halkın ve katlımı ile yapılacak kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayacak. Daha sonra Kaymakam Mustafa İkbal Eşki beraberinde Halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma muhtemelen Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafından yapılacak.

Daha sonra öğrenciler şiirlerini okuyacak ve tören öğrencilerin gösterileri ile devam edecek.

Akyazı’daki kutlama töreni geçit resmi ile sona erecek.

Bayram dolayısı ile resmi kurumlar ve iş yerleri bayraklarla donatılacak.