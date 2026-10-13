Uzakta bir köy var O köy Akyazı Reşadiye köyüdür

​​​​​​​Ünlü şairlerimizden Ahmet Kutsi Tecer’in kendisi gibi ünlü bir şiiri var.

Ünlü şairlerimizden Ahmet Kutsi Tecer’in kendisi gibi ünlü bir şiiri var.

Şiir şöyle; “Orada bir köy var, uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak ta O köy bizim köyümüzdür.” diyor ünlü şairimiz.

Ünlü şairimiz bu şiiri bir başka köy için yazmış ama asıl yazması gereken köy Akyazı’nın Reşadiye köyü olmalıydı.

Reşadiye Küçük bir köy ama orada yaşayalar daha küçük yaşlarda büyüğe saygıyı, küçüğe sevgiyi öğrenirler. Yardım etme duygusu onlarda ezelinden beri var.

Geçmiş yıllarda herkes bilir ki, iyi kar yağardı. Yağan karlar yolları kapatır, araçlara geçit hakkı tanımazdı.

Reşadiye sınırları içinde mevcut olan o rampada yıllarca kalan araçlar vardı. Hiçbir ücret almadan traktörleri ile bizzat gelip kendileri de yardım ederek kalan araçları kar yığınlarından çıkartırlar, o ufacık kahvelerinde kurdukları sofralarda yedirir içirirler ve öyle yola devem ettirirlerdi. Şimdi yollar yapıldı, eskiden olduğu gibi fazlada kar yağmadığı için o rampada kalanlar pek görünmüyorlar ama onların misafir ağırlama alışkanlarından en küçük bir bozulma yoktur. Onun için diyorum ki, ünlü şair Reşadiye Köyünü daha evvel keşfetmiş olsaydı, o şiiri o köy için yazabilirdi.

Tamamı Gürcü milletinden olan ve hiçbir karışıklığı bulunmayan Reşadiye Jandarmanın hiçbir şart altında radarına takılmayan köylerden biridir. O köyde en küçük bir kavga, gürültü olmaz. Orada büyükler ne derse odur.

Hepsi sevecendir. Ayrıca Avrupa’ya gidenler onları zenginleştirmiş. Çok güzel ve mükemmele yakın bir hayat sürüyorlar. Sürdürdükleri o güzel günlerine misafirleri de dahil etmeyi ve onlara yardım etmeyi adet hali getirmişlerdir.

Reşadiye de güzel ve yardımsever insanlarının dışında tabiat varlıkları ile de ünlüdür. İçme suları mükemmeldir Akyazı dahil komşu köyler hatta Sakarya’dan bile Reşadiye gelip içme sularını oradan tedarik ederler. Reşadiye içme suyu kendi cazibesinde kayın ve gürgen ağaçlarının ve geniş bir floranın beslediği şekli ile akar. Cumhurbaşkanlığından şükran plaketi alan tek su Reşadiye suyudur.

Şu anda köy kahvesinin bulunduğu yerden ve ayrıca köyün başka yerlerindeki çeşmelerden suyu isteyen herkes alır. Şimdide o köyde kurulan ve tüm gençlerin üyesi olduğu ve büyükleri tarafından desteklenen Remastader Muhtarları ve Azaları ile birlikte Dernek Üyeleri köylerinin başkan ve üyelerini temsilen Fuat Özgür (Başkan) Mahmut Yüksel (Üye) Köylerinin daha güzel olması ve herkesin imrenerek baktığı bir köy olması için adeta canların dişlerine takarak çalışmaktadırlar. Şu anda köy içindeki içme sularına köy dışında yaptıkları iki kurnalı bir çeşme ile de hizmet vermektedirler. İş insanı Saffet Çebi tarafından yaptırılmakta çeşmenin yapılması tamamen yeğeni Hasan Çebi ye bırakılmıştır. O da bütün imkanlarını kullanarak inşaatı tamamlamak için yoğun gayret göstermektedir. Hasan Çebi’nin yaptığı açıklamaya göre o alana bir mescit ve tuvalet yapacaklarını da taahhüt etmiştir.

Kurulan Reşadiyelerin en büyük tutkularından biri de temizliktir. Köylerinin içi ve bütün sokakları tertemizdir. Hele heleele hele okullarkınH

Okullarının içi ve avlusunun temizliği imrenilecek düzeydedir.

İmece usulü başlattıkları çalışmalarla okullarının tüm eksiklerini bizzat kendileri gidermiştir. Şu anda bile okulun bahçesi tertemizdir. Dilinle yalayabilirsin derler ya öyle bir durumdadır ve çok temizdir. . Şimdi okulun bahçesinin içinde kalan elektrik trafosunu oradan kaldırıp 10-13 metre okul dışına taşımayı düşünüyorlar. Bir de tam camilerinin hemen karşısına aynı Akyazı’da olduğu gibi kule biçiminde saat takmak istemektedirler.

Dediğimiz gibi okulun içinde dışı da tertemizdir. Okul Müdürleri Süleyman Toğaç’tır. Daha önceki yıllarda aynı okulda müdürlük yapmış olan Toğaç Öğretmen arkadaşları ile birlikte Okullarının başarılı bir okul oluşu imrenilecek niteliktedir. Müdür Süleyman Toğaç Köylülerle kurduğu güzel iletişim okulunda güzel eserlerin yapılması sağlamıştır. Okul baştan aşağı boyanmış ve tertemiz hale getirilmiştir.

Kısaca Reşadiye Köyü gezip görülecek kadar güzel, intizamlı ve güvenli bir köydür. İnsanları merttir, yardımseverdir. Elleri açıktır. Bütün misafirlerini ağırlayacak güçtedir.