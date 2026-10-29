AKYAZI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN CAN’IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can Cumhuriyet Bayramının 103. Yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can Cumhuriyet Bayramının 103. Yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Mesaj aynen şöyle: “Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Cumhuriyet; bağımsızlığımızın, millî irademizin ve aydınlık yarınlara olan inancımızın en güçlü simgesidir. Biz eğitimcilere düşen en önemli görev ise Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak; çocuklarımızı millî ve manevi değerlerine bağlı, bilimle düşünen, üreten ve geleceğe güvenle yürüyen bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Başta eğitim camiamız olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Hasan CAN

Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü”